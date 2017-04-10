Балет «Герой нашего времени» показали в российских кинотеатрах

Балет «Герой нашего времени» в постановке Кирилла Серебренникова в ходе прямой трансляции из Государственного академического Большого театра (ГАБТ) показали в 38 российских городах. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры России.

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В мае запись «Героя нашего времени» будет демонстрироваться в 60 городах России, отметили в пресс-службе театра. Трансляцию также можно будет посмотреть на сайте Большого.

Балет был создан Серебренниковым, композитором Ильей Демуцким и хореографом Юрием Посоховым по заказу ГАБТ к 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова. Премьера «Героя нашего времени» состоялась в июле 2015 года. Балет стал лауреатом театральной премии «Золотая маска-2016» в категории «Лучший спектакль в балете».