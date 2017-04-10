Культура
 

Сына актрисы Завьяловой признали виновным в убийстве матери

Перейти в «Мою Ленту»
Александра Завьялова
Александра Завьялова

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Петра Завьялова к восьми годам колонии строгого режима за убийство матери, актрисы Александры Завьяловой. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 10 апреля.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Рассмотрение дела Завьялова началось 21 сентября 2016 года. Тогда подсудимый отказался признать вину в убийстве актрисы. По словам адвоката Валентина Пушкина, его подзащитный не помнит совершения преступления.

Обвинение в убийстве было предъявлено 40-летнему Завьялову 8 февраля. По версии следствия, в ночь на 3 февраля он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил свою мать ножом. 79-летняя женщина скончалась на месте от полученной травмы. Это произошло за день до дня рождения Завьяловой.

Александра Завьялова — заслуженная артистка России. Она снялась в таких 14 фильмах, как «Тени исчезают в полдень», «Люди на мосту», «Алешкина любовь», «Белые одежды», «Ждите писем», «Встреча у старой мечети», «Хлеб и розы» и «Клятва Гиппократа».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сын актрисы Завьяловой отказался признать вину в ее убийстве
Сыну актрисы Александры Завьяловой предъявили обвинение в убийстве матери
Убийцей звезды сериала «Тени исчезают в полдень» назвали ее сына
Последние новости
Милонов предложил запретить россиянам сидеть в соцсетях в рабочее время
Балотелли прокатился на коленях через металлодетектор в аэропорту
В Дании нашли новые основания для блокировки «Северного потока-2»
Волонтера фонда «Город без наркотиков» задержали с гашишем
Затраты на реализацию «пакета Яровой» оценили в 10 триллионов рублей
Японцы просверлят земную кору насквозь
Джонсон допустил новые американские удары по Сирии
Другие материалы рубрики
Культура
 — 
00:04 Сегодня
Анри Волохонский

Достучаться до небес

Какие песни, помимо «Города золотого», сочинил Анри Волохонский
10:14 Сегодня

Эмма Стоун отказала позвавшему ее на выпускной песней из «Ла-Ла Ленда» школьнику

19:48 7 апреля 2017

Рэпер Кендрик Ламар назвал дату выхода нового альбома

11:35 Сегодня

Вышел трейлер документального фильма о WikiLeaks

Культура
 — 
00:08 8 апреля 2017

«Эта роль была создана для Арнольда»

Кто снял Шварценеггера в роли человека, похожего на Виталия Калоева
17:11 9 апреля 2017

Джанет Джексон развелась с мужем вскоре после рождения первенца

11:47 7 апреля 2017

Gorillaz выпустили новый трек Let Me Out

09:40 Сегодня

Спектакль о Гарри Поттере получил рекордные девять премий Лоуренса Оливье

Культура
 — 
00:04 9 апреля 2017

«Два огромных диких глаза глядят на меня»

Как приручить ястреба-тетеревятника
15:13 8 апреля 2017

Замдиректора музея «Петергоф» отправили под домашний арест за растрату

20:32 6 апреля 2017

Третьяковка приняла в коллекцию картины космонавта Леонова

14:18 6 апреля 2017

5'Nizza выпустила клип на песню «Самолет»

Россия
«Цена зависит от политической конъюнктуры»
Почему жизнь в России стоит копейки по сравнению с Европой
Фото: Григорий Сысоев / РИА НовостиДорогие сумасшедшие
МОСЛЕНТА выясняла, почему психиатрическая помощь в столице «не работает»
Путин поздравил российских иудеев с праздником Песах
Милонов предложил запретить россиянам сидеть в соцсетях в рабочее время
«Эйфория по поводу Трампа прошла»
С кем дружить России, если ее союзники враждуют между собой
Мужчина погонял на Ferrari по торговому центру в Москве
Две трети россиян одобрили запрет на пользование соцсетями до 14 лет
Все материалы
Мир
Саддам ХуссейнВремя Саддама
В Ираке годы правления кровавого диктатора все чаще впоминают с теплотой
Марин ле ПенПо жизни правая
Какие события в биографии Марин Ле Пен сформировали ее характер
Демонстративный бросок «Томагавка»
Как ракетный удар США по базе Шайрат отразится на международных отношениях
Джонсон допустил новые американские удары по Сирии
Трамп-младший напомнил американским знаменитостям об обещании покинуть США
Дерадикализатор сломался
Власти Франции признались в провале программы социализации джихадистов
Кровь на Вербное воскресенье
Террористы атаковали церкви египетских православных христиан-коптов
Все материалы
Бывший СССР
Петр ПорошенкоПотрясли мошной
Кони, самолеты, белые рояли: что задекларировали украинские политики за 2016 год
В Одессе СБУ провела обыск по делу о Бессарабской народной республике
Латвийский депутат посетовал на поздно нанесенный Вашинтоном удар по Сирии
В ДНР подсчитали небоевые потери украинских силовиков
Спикер парламента Бибилов вышел в лидеры на президентских выборах в Южной Осетии
Во Львове нашли взрывное устройство
Большинство избирателей Южной Осетии проголосовали за новое название республики
Все материалы
Финансы
Алексей Викулович МорозовВечный актив Морозовых
Как «гаражная экономика» старообрядцев лечила Российскую империю
Лукашенко назвал условия оплаты российского газа
С инжиру бесятся
Как Белоруссия стала главным поставщиком экзотических продуктов в Россию
Реальный рубль в первом квартале укрепился на треть
ЦБ отозвал лицензию у Росэнергобанка
Ткачев назвал крепкий рубль угрозой российскому экспорту
Россия выделит Белоруссии 1 миллиард долларов кредита
Все материалы
Бизнес
Отнять и поделить
Как наемные работники борются с работодателями
Минтранс нашел способ стимулировать развитие аэротакси
В Дании нашли новые основания для блокировки «Северного потока-2»
Аэропорт «Норильск» обратился в прокуратуру из-за действий авиакомпании «Сибирь»
Стало известно о плане Toshiba продать подразделение по производству телевизоров
СМИ узнали о планах «Лукойла» продать все АЗС в России
Tesla Motors решила построить завод в Китае
Все материалы
Силовые структуры
Старт ракеты с эсминца USS Porter 7 апреля 2017 годаПо грани допустимого
Какими могут быть последствия американского удара по Сирии
«Это баланс точности и скорости»
«Лента.ру» взяла интервью у стрелка, сыгравшего Бетховена на пистолетах
Прописали лечение
Как в России применяют новый подход к борьбе с коррупцией
«Адмирал Григорович» пробудет в Средиземном море до лета
Каспийская флотилия поднята по тревоге на проверку боеготовности
Агентство сообщило о внезапном развороте авианосца ВМС США к берегам Южной Кореи
Коалиция США и сирийская оппозиция отразили атаку ИГ на военную базу Эт-Танф
Все материалы
Наука и техника
Доехали
Кто погубил российскую космическую отрасль
Коробка с приветом
Раскрыты характеристики загадочной консоли Project Scorpio
Неживые убийцы
Новая форма жизни оказалась гигантским вирусом-мутантом
Boeing показал ролик с пилотируемым полетом Starliner к МКС
Станция Juno сделала снимок гигантского вихря на Юпитере
Объяснены небольшие размеры Марса
Атмосфера Плутона оказалась холодной и неоднородной
Все материалы
Спорт
Иван Кунаев«Утренняя тренировка для меня — путь от дома до работы»
Мастер спорта по маунтинбайку — о суточных гонках и опасности катания по Москве
Фьюри назвал фаворита в бою Кличко с Джошуа
Даниэль Кормье и Энтони Джонсон Сколько волка ни Кормье
38-летний Даниэль Кормье задушил Энтони Джонсона в бою-реванше
Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли
Балотелли прокатился на коленях через металлодетектор в аэропорту
Форвард «Кальяри» стал первым северокорейским автором гола в Серии А
Овечкин побил рекорд Горди Хоу
Все материалы
Культура
Кинуть селфи-палку
Искусство снимать самого себя — со всех самых неудобных ракурсов
Анри ВолохонскийДостучаться до небес
Какие песни, помимо «Города золотого», сочинил Анри Волохонский
«Эта роль была создана для Арнольда»
Кто снял Шварценеггера в роли человека, похожего на Виталия Калоева
Сына актрисы Завьяловой признали виновным в убийстве матери
Вышел трейлер документального фильма о WikiLeaks
Джанет Джексон развелась с мужем вскоре после рождения первенца
Спектакль о Гарри Поттере получил рекордные девять премий Лоуренса Оливье
Все материалы
Интернет и СМИ
«Хочу заработать на YouTube, ведь на пенсию прожить сложно»
Как покорить молодежь, если ты высокотехнологичная бабушка из Хакасии
Приговорен к пожизненным дизлайкам
Как в 23 года заработать миллионы на критике врагов и ненависти зрителей
Косяк за косяком
Как марихуана мешает ФБР бороться с хакерами
Взломавший городские сирены хакер перебудил тысячи американцев
Зачарованный оптической иллюзией кот «загипнотизировал» пользователей сети
Charlie Hebdo показал карикатуру на Трампа
Хакер потребовал от жертв пройти японскую аниме-игру вместо выкупа
Все материалы
Ценности
Узнаю по талии
Возвращение женского корсета на подиумы и улицы
Миланская выставка интерьеров и мебели
56-й Salone del Mobile
Chevrolet покажет в Шанхае секретный концепт
Канье Уэст вдохновился флорентийским искусством
NikeLab усовершенствовал обувь 1980-х годов
Китайцы и израильтяне покажут в Шанхае электрический суперкар
Рианна создала гламурные украшения для Сhopard
Все материалы
Путешествия
Столица техно и хороших людей
Прожить день в Берлине как местный житель
Определены наиболее популярные пляжные авианаправления на лето
Эксперты назвали стоимость поездки на ЧМ-2017
Туроператоры сравнили стоимость отдыха в России и Турции
Британка решила бороться с раком костей альпинизмом
Названы сильно подешевевшие летние направления авиаперелетов
Тысяча португальских школьников разгромила отель в Испании
Все материалы
Из жизни
«Через пару лет хочу вернуться в Россию»
История крымчанки, переехавшей в Израиль и вступившей в ряды ЦАХАЛ
Все мы немножко лошади
Гостьи легендарных британских скачек презрели трезвость и дресс-код
Торги Тор в финале восьмого сезона RuPaul's Drag Race Здравствуйте, я ваша тетя!
Зачем американские мужчины носят женские платья
Бикини-модель из Австралии заработала состояние в Instagram
Билл Клинтон подарил Бушу-старшему веселые носки
Тереза Мэй занялась фитнесом
Ирина Шейк и Брэдли Купер стали родителями
Все материалы
Советские машины знаменитостей
Семь автомобилей из СССР, которые любят известные люди нашего времени
Самые-самые трехдверные внедорожники
Очень маленькие автомобили для настоящего оффроуда
Самые новые старые автомобили
10 старых машин, ради которых хочется продать новые
Очень быстрые грузовики
7 тягачей, которые побили все рекорды скорости
Jeep показал быстрейший и мощнейший внедорожник в мире
ГИБДД разрешит тюнинговать автомобили
Infiniti раскрыла дизайн нового большого внедорожника
Все материалы
Чудеса селекции
Что получится, если скрестить квартиру с дачей: опыт россиян
Российских владельцев жилья в Великобритании заставят раскрыть свои имена
Тариф «Хватит»
За услуги ЖКХ можно платить в разы меньше
«Если у тебя нет любовника, квартире взяться неоткуда»
Исповедь россиянки, ставшей ипотечницей в 20 лет
Закатали в цемент
Архитектор решил пожить на заводе, и вот что из этого вышло
Названы позволяющие быстро заработать на жилье в Москве профессии
Все материалы