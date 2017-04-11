Губернатор Алабамы покинул свой пост из-за финансовых нарушений

Губернатор американского штата Алабама Роберт Бентли (Robert Bentley) ушел со своего поста из-за уголовного преследования. Об этом во вторник, 11 апреля, пишет The New York Times.

Специальный прокурор Элен Брукс (Ellen Brooks) пояснила, что Бентли написал заявление об уходе в рамках признания вины по двум обвинениям — он не смог предоставить отчет о взносах в свою избирательную кампанию и перевел часть этих средств на счета подчиненной, с которой 74-летний политик мог состоять в интимной связи. Сексуальный скандал также разрушил семью Бентли, его супруга Диана (Dianne) ушла от него в 2015 году после 50 лет брака.

В соглашении о признании вины указано, что Бентли должен вернуть средства кампании на общую сумму в 37 тысяч долларов и отработать 100 часов по своей специальности — врачом-дерматологом. Также ему запрещено занимать в будущем государственные должности, поясняет Associated Press.

Роберт Бентли стал губернатором в 2010 году. В первые месяцы его пребывания в должности он получил высокую оценку за действия после торнадо, которое нанесло разрушения на большей части штата. Он выступал против однополых браков и призывал к повышению налогов. В 2015 году он приказал убрать с территории местного Капитолия флаги Конфедерации, украшавшие мемориал ветеранам гражданской войны, воевавших за Юг.