На Украине показали главную площадку «Евровидения-2017»

Украинские организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2017» продемонстрировали журналистам и вице-премьеру страны Вячеславу Кириленко главную сцену соревнования в Киеве. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщается на сайте Национального общественного телевидения Украины.

Основной ареной конкурса станет Международный выставочный центр. «В этом году мы строим немалую сцену. Ее высота составляет 14 метров, ширина — 70 метров, а глубина — 28 метров», — рассказал директор по производству Ола Мельциг.

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«Могут быть разные политические спекуляции вокруг "Евровидения" в Украине, которые известно откуда забрасываются. Но все производственные, организационные и другие вопросы решаются своевременно и качественно для наилучшего проведения фантастического события в мае», — сказал Кириленко во время демонстрации площадки.

«Вы можете видеть, что на площадке прекрасная атмосфера, работают украинские и иностранные специалисты. Здесь, в Киеве, чувствуется дух "Евровидения"», — добавил политик.

Полуфиналы «Евровидения-2017» состоятся в Киеве 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.