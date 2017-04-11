Кузбасские власти раздадут саженцы за доносы на поджигателей

Власти Кемеровской области поощрят местных жителей за информацию о поджигателях леса. Об этом рассказали в региональном департаменте лесного хозяйства, передает «Тайга.инфо» во вторник, 11 апреля.

Кузбассовцев призвали сообщать о возгораниях и нарушителях по единому номеру телефона лесной охраны. Граждане, которые помогут установить личности поджигателей, получат награду — «саженцы для подворья или приусадебного участка».

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За пал сухой травы физические лица могут быть оштрафованы на четыре тысячи рублей, должностные лица — на 40 тысяч, юридические — на 500 тысяч. «Если в результате поджога возникнет лесной пожар, поджигателю грозит штраф до трех миллионов рублей либо лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до 500 тысяч рублей», — отметили в департаменте.

C 15 апреля начнется пожароопасный сезон в 42 населенных пунктах региона.

Весной 2015 года пал сухой травы стал причиной сильнейших пожаров в ряде регионов России, в том числе в Забайкальском крае, Хакасии и Бурятии. В результате, например, в Хакасии погибли 34 человека, более семи тысяч жителей пострадали.