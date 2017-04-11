Юный филиппинец собрал миллион просмотров на перевоплощении в Ники Минаж

Участник филиппинского аналога телепрограммы «Один в один» для детей выступил в образе американской хип-хоп-исполнительницы Ники Минаж. На ролик с его выступлением, набравший более миллиона просмотров, обратило внимание издание Mashable.

14-летний Аура Бригуэла (Awra Briguela) исполнил мэшап из песен Минаж, а затем изображал певицу во время разговора с судьями.

Выступление подростка принесло ему победу в телешоу. Видеоролик был опубликован на YouTube в воскресенье, 9 апреля, и набрал с тех пор 1,4 миллиона просмотров.

Программа «Один в один» (оригинальное название на Филиппинах — Your Face Sounds Familiar) выходит на канале ABS-CBN. Местное шоу с участием детей было запущено в январе 2017 года. Участники соревнуются в умении изображать знаменитых исполнителей, а также борются за звание самых достойных вокалистов.