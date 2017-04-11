Новый главный тренер «Гранады» пожелал «надрать задницу» футболистам клуба

Британский футбольный тренер Тони Адамс, 10 апреля возглавивший испанскую «Гранаду», рассказал о методах работы для достижения результата. Об этом сообщает Marca.

«Я буду бороться до конца, чтобы попытаться оставить команду в примере. С моим 40-летним опытом я пришел сюда, чтобы "надрать задницу" игрокам и выиграть следующие семь матчей. Сейчас мы думаем только о них», — заявил специалист.

Соглашение с Адамсом рассчитано до конца сезона. До этого он работал спортивным директором «Гранады». Помимо испанского клуба, бывший капитан лондонского «Арсенала» работал c азербайджанской «Габалой» и английским «Портсмутом». Завоевать титулов с этими командами тренеру не удалось

После 31-го матча «Гранада» занимает в турнирной таблице чемпионата Испании предпоследнее, 19-е место. По итогам сезона элитный дивизион покинут три худших команды.