Китай закупит в США больше мяса и фильмов ради сокращения торгового профицита

КНР может закупить в США больше мяса и голливудских фильмов ради сокращения торгового профицита. Об этом сообщает The South China Morning Post.

Издание ссылается на китайских экспертов, сотрудничающих с Министерством коммерции КНР. Один из них, Мэй Синьюй, исследователь из Академии международной торговли и экономического сотрудничества, предположил, что КНР увеличит закупки нефти и природного газа, сои и свинины, а также снимет запрет на импорт американской говядины. Кроме того, китайское руководство может увеличить квоту на закупку американских фильмов.

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Таким образом Пекин рассчитывает сократить профицит в торговле с США, беспокоящий Белый дом. Руководство КНР надеется, что это позволит Трампу продемонстрировать, что он добился успеха на переговорах с Китаем, и в последующем облегчит китайским компаниям доступ на американский рынок. «Так как многие сторонники Трампа проживают в штатах с развитым сельскохозяйственным производством, имеет смысл закупать побольше фермерской продукции, чтобы они поддержали дружбу с Китаем», — пояснил Мэй.

В настоящий момент профицит в торговле Китая с США составляет 347 миллиардов долларов. Этот дисбаланс вызывает беспокойство среди американских политиков и экономистов, и Дональд Трамп во время предвыборной кампании неоднократно обещал обложить дополнительными пошлинами китайские товары.