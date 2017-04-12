В Огайо срубили 200-летний дуб из «Побега из Шоушенка»

Владелец частного поля в округе Лукас, штат Огайо, срубил 200-летний дуб из фильма «Побег из Шоушенка», ставший местной достопримечательностью. Об этом сообщает Associated Press.

Хозяин участка Дэн Диз принял такое решение после того, как дерево было несколько раз сильно повреждено непогодой. Из древесины Диз планирует изготовить стол.

Летом 2016-го дуб был повален сильным порывом ветра. До этого, в 2011 году, штормом унесло почти половину ствола.

После выхода фильма «Побег из Шоушенка» в 1994 году к дереву ежегодно стекались потоки туристов. По сюжету картины, главный герой ленты Энди Дюфрейн закапывает возле дуба послание своему другу Рэду, который позже читает его на этом же месте.

«Помни, Рэд, надежда — это хорошая, а может быть даже лучшая вещь на свете — она никогда не умирает», — говорится в письме.

Режиссером фильма выступил Фрэнк Дарабонт. Драма до сих пор находится на верхней строчке лучших кинокартин в истории по результатам опроса пользователей сайта IMDb.