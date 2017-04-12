В Омской области вину взорвавшего автомобиль доказала генетическая экспертиза

В Омской области вину местного жителя, заминировавшего автомобиль бывшего судьи, доказали с помощью генетической экспертизы. Как сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете России, уголовное дело в среду, 12 апреля, направлено в суд.

Речь идет о покушении на Газиза Хайрулина, вышедшего в отставку председателя Белореченского районного суда региона, ставшего помощником уполномоченного по правам человека в Омской области.

По версии следствия, в ночь с 25 на 26 апреля 2016 года 53-летний Виктор Шумов заминировал автомобиль УАЗ, принадлежащий Хайрулину, укрепив под его днищем ручную гранату, взрыватель которой был соединен с карданным валом. Когда бывший судья утром 26 апреля завел машину и начал движение, прогремел взрыв. В результате 69-летний мужчина получил осколочное ранение руки.

Сам Хайрулин изначально решил, что причиной взрыва стала неисправность топливной системы автомобиля, работавшего на газе, и обратился в правоохранительные органы только после того, как обнаружил в машине остатки взрывного устройства. Криминалисты нашли на них пригодный для идентификации материал. Проведенная генетическая экспертиза стала основным доказательством вины Шумова. Сам он сразу после происшествия уехал в другой регион, где работал вахтовым методом, и был задержан только в июне.

«Как установлено в ходе следствия, причиной преступления стала месть — судья настоятельно порекомендовал местному жителю сообщить в правоохранительные органы о противоправных действиях пасынка Виктора Шумова, который в результате был привлечен к уголовной ответственности за разбой», — сообщила официальный представитель СКР.

Уголовное дело было возбуждено по статьям «покушение на убийство», «умышленное уничтожение чужого имущества» и «незаконный оборот боеприпасов» (при обыске в гараже Шумова были обнаружены несколько десятков патронов).

Сам обвиняемый вину не признал.