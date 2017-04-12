Предприниматели обсудят будущее рынка телемедицины

Венчурный фонд Typhoon Digital Development совместно с краудинвестинговой площадкой StartTrack в рамках серии мастер-классов для молодых предпринимателей 13 апреля проведут встречу ST.Meetup, посвященную обсуждению рынка онлайн-медицины.

В мероприятии примет участие гендиректор компании «Мобильные Медицинские Технологии», сооснователь и руководитель сервисов «Педиатр 24/7» и «Онлайн Доктор» Денис Юдчиц. Эксперт расскажет о том, как создать и развивать собственный сервис онлайн-медицины, а также о том, какие услуги станут легальны и востребованы в 2017-2018 годах. В рамках мероприятия участники узнают, какие услуги можно предлагать клиентам уже сейчас, как привлечь аудиторию и как интегрировать онлайн-сервис с частными клиниками.

«Возросшее внимание со стороны государства, а также активное вовлечение населения в использование пациентской телемедицины открывает новые горизонты в 2017 году перед рынком digital health. Профессиональное сообщество в рамках рабочих групп с нашим участием разработало документы, содержащие меры по развитию электронной медицины в России», — рассказывает Юдчиц — «Мы уже запустили 2 сервиса круглосуточных медицинских консультаций, интегрировали собственное ПО в нескольких клиниках, запустили продукты на рынке ДМС и сейчас наблюдаем повышенный интерес со стороны малого и крупного бизнеса. Существует своя специфика развития отрасли, мы готовы делиться накопленным опытом и экспертизой с предпринимателями, помочь развитию рынка».

ST.Meetup — серия еженедельных встреч и мастер-классов для предпринимателей, которую краудинвестинговая площадка StartTrack проводит совместно с венчурным фондом Typhoon Digital Development.

