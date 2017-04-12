«Обменявшиеся» голосами финские чревовещатели поразили пользователей сети

Финские блогеры-чревовещатели Руди Рок (Rudi Rok) и Сари Аалто (Sari Aalto) поразили пользователей сети. Ролик был опубликован на YouTube-канале RudiRok.

На видео, которое за три дня набрало более 365 тысяч просмотров, Рок и Сари «обмениваются» голосами, после чего разговаривают и поют. «Вот как выглядит, когда два чревовещателя "обмениваются" голосами в реальной жизни», — отмечается в описании под роликом.

Пользователи YouTube восхитились способностями Рока и Аалто, отметив, что видеопредставление блогеров выглядит странно. «Это, правда, настолько необычно, что я бы посмотрел, как эти ребята снимаются в порно», — заявил юзер с ником KSJDbv. Его комментарий собрал более 400 лайков солидарных пользователей.