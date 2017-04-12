Итальянские волейболистки снялись полуобнаженными в честь победы в чемпионате

Волейболистки итальянской команды «Альтаир 1963» из города Виченца отметили победу в чемпионате серии D (шестой по силе дивизион страны) откровенным снимком. Об этом сообщает Libero.pe.

После завоевания титула девушки сделали групповую фотографию в раздевалке в одних топах и гольфах. Интимные места спортсменки прикрыли волейбольными мячами.

Снимок был размещен в Facebook команды. Пользователи социальных сетей разделились на два лагеря: одни оценили красоту волейболисток, другие назвали фото слишком вульгарным.

Подобные снимки спортсменов можно увидеть в откровенной фотосессии Body Issue, которую ежегодно устраивает американский журнал ESPN. По задумке продюсеров, фотографии должны мотивировать людей вести здоровый образ жизни.