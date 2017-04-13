В Минобороны проверят сообщения о гибели людей под Дейр-эз-Зором

Минобороны не имеет информации об ударах возглавляемой США коалиции в районе сирийского города Дейр-эз-Зор. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военном ведомстве.

«Минобороны России не располагает информацией, подтверждающей сообщения о гибели людей и характере разрушений в результате бомбардировки самолетов международной коалиции в районе населенного пункта Дейр-эз-Зор. Для ведения мониторинга и отслеживания обстановки в указанный район направлены беспилотные средства объективного контроля», — заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Ранее в четверг, 13 апреля, сирийское агентство SANA опубликовало сообщение командования сирийской армии о том, что 12 апреля самолеты международной коалиции около 17:30 мск атаковали позиции боевиков около города Дейр-эз-Зор.

В результате, как отмечается, в этом месте появился желтый дым, что свидетельствует о взрыве на складе, на котором боевики хранили отравляющие вещества. По словам сирийских военных, в результате погибли сотни человек, в том числе мирные жители.

Представители международной коалиции позднее опровергли свою причастность к этому удару.