Холдинг ESforce договорился с Mediamarkt о стратегическом партнерстве

Российское подразделение Mediamarkt подписало соглашение о партнерстве с киберспортивным холдингом ESforce, совладельцем которого является USM Holdings Алишера Усманова. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на сообщение ESforce.

Mediamarkt будет поддерживать уже существующие киберспортивные турниры. Первым этапом сотрудничества станет совместная работа на международном киберспортивном турнире Epicenter Moscow в дисциплине Dota 2, который пройдет в июне 2017 года в Москве.

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Кроме того, игроки профессиональной команды Virtus.pro примут участие в рекламных кампаниях и медийных проектах Mediamarkt для широкой аудитории. Mediamarkt расширит ассортимент игрового оборудования и аксессуаров. Болельщики смогут приобрести в магазинах и на сайте Mediamarkt товары с символикой команд из ассортимента онлайн-магазина Fragstore.

«Потенциал киберспорта огромен, только в 2016 году продажи игрового оборудования и аксессуаров выросли вдвое», — сказал гендиректор Mediamarkt Россия Гидо Рем.

Как сказал совладелец ESforce Антон Черепенников, партнерство с Mediamarkt затрагивает несколько проектов холдинга. «Решение о заключении партнерства с компанией такого масштаба является стратегическим как для нас, так и для российской киберспортивной индустрии в целом», — отметил он.

Источник RNS, знакомый с условиями контракта, сказал, что на сегодня это «крупнейшая сделка на киберспортивном рынке Восточной Европы, которая оценивается в несколько миллионов долларов».

В октябре 2015 года USM Holdings инвестировал средства в Virtus.pro для запуска новых турниров в различных игровых дисциплинах, а также создания медийных каналов для их освещения и постройку киберспортивных арен. Размер инвестиций составил более 100 миллионов долларов.

ESforce Holding (прежнее название - Virtus.pro Group) — одна из крупнейших киберспортивных организаций в мире и лидер российского компьютерного спорта. Холдинг владеет более чем 180 популярными интернет-ресурсами с совокупной аудиторией в 15 миллионов подписчиков и 40 миллионами уникальных посетителей в год.