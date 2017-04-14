В Госдуме предложили запретить прерывать фильмы на рекламу

Комитет Госдумы России по культуре представил законопроект, запрещающий прерывать показ фильмов на телевидении ради рекламы. Об этом сообщает газета «Известия».

Среди инициаторов закона — режиссер Станислав Говорухин и актриса Елена Драпенко. По словам депутатов, необходимо запретить «разрывать ткань кинопроизведения рекламой». Законопроект также ограничивает продолжительность рекламных роликов до двух минут вместо четырех.

«При создании фильма учитывается и эмоциональное состояние зрителей. Поэтому, когда вдруг посередине драматического повествования телеканалы вставляют веселенькую "рекламочку", это выглядит так, будто к скульптуре Венеры Милосской приделали нос Буратино», — отметила Драпеко.

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи отметил, что принятие законопроекта может привести к негативным экономическим последствиям для государственных телеканалов и федерального бюджета.