Савченко рассказала о намерении помогать сбитой ее автомобилем пенсионерке

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко рассказала, что она вместе со своей сестрой Верой намерена помогать женщине, пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии с участием ее автомобиля. Об этом в пятницу, 14 апреля, она сообщила журналистам, передает «УНИАН».

По словам народной избранницы, в результате аварии пенсионерка получила компрессионный перелом ноги и находится в больнице. «Мы постоянно там, сейчас опять туда едем», — сказала Савченко. Она отметила, что врачам предстоит решить, понадобится женщине операция или достаточно будет простой гипсовой повязки.

Как рассказала народная избранница, пострадавшая в ДТП пенсионерка одинока и находится под социальной опекой. «У нее есть кот, о котором мы тоже будем заботится», — пообещала парламентарий.

13 апреля автомобиль, в котором ехала Савченко, сбил в Киеве пенсионерку. Инцидент произошел утром, на улице Теодора Драйзера. Видео демонстрирует, как вышедшая из машины депутат помогает пострадавшей подняться на ноги. Позже пенсионерку забрали медики скорой помощи.

В сентябре 2016-го сообщалось, что Савченко попала в аварию в Киеве. В автомобиль, где она была пассажиром, въехала машина, водитель которой оказался в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП никто не пострадал.