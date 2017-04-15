В сети обнаружили способ включить секретный режим YouTube

Пользователь форума Reddit обнаружил скрытый темный режим интерфейса YouTube. Об этом пишет The Verge.

Издание отмечает, что тема оформления в темных тонах, вероятно, создана для тех, кто много времени проводит за просмотрами роликов и нуждается в фоне, который бы «позволил глазам отдохнуть».

Темную версию сайта можно активировать в последней версии браузера Google Chrome. Необходимо открыть вкладку Console инструментов разработчика (Ctrl+Shift+I для Windows и Option+Command+I на Mac), вставить текст document.cookie="VISITOR_INFO1_LIVE=fPQ4jCL6EiE" и нажать Enter.

После обновления страницы в главном меню появится пункт «ночной режим».

YouTube официально не анонсировал новую функцию. Издание полагает, что она является одним из нескольких нововведений, которые сайт готовит для перезапуска.

В феврале 2016 года россиянин обнаружил в Facebook два скрытых смайлика, обозначающих эмоциональные реакции задолго до того, как они стали доступны всем пользователям. Оказалось, что нововведения были спрятаны в исходном коде одной из страниц Facebook.