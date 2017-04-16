Около церкви в США устроили перестрелку

Около церкви в штате Алабама, США, произошла перестрелка во время карнавала, посвященного Пасхе. В результате инцидента пострадали трое подростков и один ребенок. Об этом сообщает AL.com.

Происшествие случилось вечером 15 апреля. В это время около Кафедрального собора округа Джефферсон собралось около 100 человек, более 800 находились внутри церкви.

Пятерых подозреваемых уже допрашивают сотрудники правоохранительных органов. Жизни пострадавших ничего не угрожает, они находятся в больнице. Об этом изданию рассказал главный заместитель шерифа округа Рэнди Кристиан.

На месте инцидента вечером субботы прибыли около 60 полицейских и 35 пожарных.

Видеозапись с места происшествия опубликовал один из пользователей в Twitter. «Молюсь за свой город», — подписал ролик он.