Раненный в десяти перестрелках рэпер раскрыл секрет своего бессмертия

Рэпер из Атланты (штат Джорджия, США) Янг Мази (Yung Mazi) во время очередной госпитализации с пулевым ранением рассказал в Twitter о своей способности выживать. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел во время похода музыканта за вафлями в ближайшее кафе.

Мази известен тем, что постоянно попадает в больницу после перестрелок. По его словам, оставаться в живых ему помогает бог.

«Господь сделал меня пуленепробиваемым», — написал репер после нескольких часов после госпитализации. Позднее твит был удален.

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В видеоролике на YouTube рэпер рассказал, что в него стреляли более десяти раз. По словам музыканта, один из последних альбомов под названием Physical Therapy («Физиотерапия») был написан во время самого сложного восстановления после ранения. Мужчина несколько месяцев провел в инвалидной коляске и не так давно снова начал ходить.

Янг Мази считает, что регулярные вооруженные стычки происходят из-за того, что многих раздражает его темный цвет кожи и религиозная принадлежность (мужчина исповедует ислам). По его мнению, недоброжелатели также с неприязнью относятся к «реальным чувакам» с дорогими аксессуарами.

В биографии рэпера, размещенной на его сайте, говорится, что один из конфликтов закончился выстрелом в голову. После этого инцидента мужчине пришлось заново учиться читать, писать и разговаривать.

Янг Мази является создателем лейбла под названием STR8 Ca$h Records. Благодаря успеху собственного музыкального бренда рэпер смог прославиться в сети за пределами родной Атланты.