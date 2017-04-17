Утечка ядовитых химикатов произошла в лондонском клубе

В одном из клубов Лондона произошла утечка ядовитых химических веществ. Об этом сообщает в понедельник, 17 апреля, The Guardian.

По данным полиции, сигнал о ЧП в районе Долстон поступил на пульт дежурного ночью. На место происшествия были тут же направлены пожарная команда и скорая помощь. Из помещения клуба эвакуировали 400 человек, еще 200 покинули его самостоятельно до прибытия экстренных служб.

В больницы с ожогами были доставлены 12 человек. Их жизни, по словам врачей, ничто не угрожает.

Как именно произошла утечка, а также какого вещества, пока не сообщается. Никаких арестов на данный момент не производилось, полиция расследует обстоятельства инцидента.

Долстон — район на северо-востоке Лондона, известный своими ночными клубами. В нем ранее, в частности, находилось заведение «Четыре туза», сыгравшее большую роль в популяризации регги в Великобритании.