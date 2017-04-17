РЕН ТВ покажет сериал «Отцы» о спасении дочерей из рук радикальных исламистов

РЕН ТВ запускает многосерийный фильм «Отцы» о похищении 12 старшеклассниц женской молодежной команды по волейболу. Они попадают в руки радикальных исламистов, которые планируют распродать часть пленниц на органы, а остальных заключить в гаремы и бордели, сообщается на сайте проекта.

По сюжету, после спортивных сборов на Кипре самолет с девушками пропадает с радаров, а позже его находят пустым в Ливии. На поиски дочерей отправляются их отчаявшиеся отцы, в числе которых бывший сотрудник спецслужб, военный, хакер и боксер.

Видео: РЕН ТВ Анонсы / YouTube

Действие картины разворачивается 11 странах мира. По словам продюсера и автора сценария фильма Михаила Погосова, съемки проходили в России, Ливии, Египте, Ливане, Чехии, Швеции, Эстонии, на Кипре. «Сирию» сняли на территории Армении.

Режиссер ленты — Аршо Арутюнян. Главные роли в фильме исполнили Иван Оганесян, Владимир Стеклов, Василий Шлыков, Константин Адаев, Максим Дахненко. По подсчетам создателей, всего в кадр попало 840 человек.

Премьера «Отцов» состоится 23 апреля. РЕН ТВ покажет сразу все серии.