Немецкие истребители отработают полеты на малых высотах над Эстонией

Истребители Военно-воздушных сил Германии отработают полеты на малых высотах над территорией Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны республики.

Как отметили в военном ведомстве, самолеты будут выполнять полеты на высотах не ниже 150 метров (500 футов) от земли, преимущественно вдали от населенных пунктов. Воздушное пространство для упражнений летчиков НАТО также выделили правительства Латвии и Литвы. «Пребывание самолетов НАТО в странах Балтии является частью концепции "умной обороны", целью которой является сбережение ресурсов государств альянса», — отметили в эстонских вооруженных силах.

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Истребители сил Североатлантического альянса находятся на территории Эстонии, а также Латвии и Литвы в порядке ротации с 29 марта 2004 года, когда эти республики стали членами НАТО.

В ноябре 2016-го командующий немецким контингентом НАТО на военном аэродроме Эмари в Эстонии подполковник Свен Якоб рассказал о встречах германских и российских военных самолетов в небе над Балтийским морем. Якоб подчеркнул, что российские пилоты в небе над Балтийским морем действуют профессионально. Однако, по словам офицера ВВС Германии, иногда некоторые из россиян проявляют агрессию, показывая иностранным коллегам неприличные жесты.

На аэродроме Эмари базируются семь немецких истребителей F-16, они круглосуточно патрулируют воздушные границы стран Балтии.