Эволюцию домашних кошек показали в рисунках

Видео: MinuteEarth / YouTube

YouTube-канал MinuteEarth представил рисованный видеоролик, в котором рассказывается об эволюции домашних кошек. На это обратило внимание издание Gizmodo.

Как сообщается в ролике, предок всех кошек жил 11 миллионов лет назад в Азии. Его расселение по евразийскому и другим континентам привело к появлению тигров, львов, пум и менее крупных животных. Небольшие дикие кошки стали жить рядом с людьми. Когда человек научился заготавливать зерно, они помогали ему бороться с грызунами. При этом кошки оказались более успешными хищниками, чем плотоядные птицы или даже собаки. Одомашненные хищники лучше переваривали пищу, чем их дикие сородичи, что позволяло им добывать пропитание также в бытовых отходах.

По словам авторов ролика, обнаружение совместных захоронений детей и кошек на острове Кипр говорит о том, что люди начали привязываться к этим животным как минимум 9,5 тысячи лет назад. Изменения в ДНК сделали их более дружелюбными.