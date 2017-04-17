Латвийские военные заметили у берегов страны российские подводные лодки

Вооруженные силы Латвии обнаружили у берегов страны российские подводные лодки и корабль поддержки. Об этом в понедельник, 17 апреля, оборонное ведомство страны сообщило в официальном микроблоге в Twitter.

«16 апреля на расстоянии 5,5 морских миль от границы Латвии в исключительной экономической зоне были обнаружены две российские подводные лодки класса Kilo», — говорится в сообщении. Также отмечается, что в 20 морских милях от территориальных вод республики зафиксировано судно технической поддержки субмарин класса «Каштан».

В октябре 2016 года Латвия увидела у своих границ российский военный самолет Су-24.

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В августе того же года Рига заявила об обнаружении у своих территориальных вод российской подводной лодки класса Kilo. В июле латвийские военные засекли в 11 морских милях от территориальных вод республики десантный катер «Денис Давыдов» проекта 21820 «Дюгонь», спасательный буксир «Нептун» и ракетный катер «Димитровград» проекта 12411 «Молния».

Латвийские власти периодически обвиняют Вооруженные силы России в опасном приближении к своим границам. В свою очередь в Москве неоднократно подчеркивали, что все передвижения кораблей и полеты российской военной авиации совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.