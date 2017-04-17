Американских хакеров заподозрили в срыве ракетных испытаний в Северной Корее

Бывший министр иностранных дел Великобритании Малкольм Рифкинд (Malcolm Rifkind) предположил, что американские хакеры помешали ракетным испытаниям в Северной Корее. Его слова приводит «Би-би-си».

Рифкинд считает, что запуск баллистической ракеты мог не состояться не только из-за технических неполадок. «Есть стойкая уверенность в том, что США с помощью кибератак несколько раз вмешивались в подобные тестирования и срывали их», — отметил он.

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«Но не радуйтесь слишком сильно, у них [КНДР] также было довольного много успешных испытаний. Это передовая страна, если говорить о ядерной программе. Это по-прежнему факт», — добавил бывший министр.

Ранее сообщалось, что 16 апреля Пхеньян предпринял очередную попытку провести испытания новой баллистической ракеты. Южнокорейские военные объявили, что пуск был произведен с полигона возле города Синпхо на западе КНДР и закончился неудачей. В Пентагоне подтвердили, что зафиксировали пуск ракеты, которая взорвалась почти сразу после старта.