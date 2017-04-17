Депутат Рады провел зажженной свечой себе по лицу

Депутат Верховной Рады Александр Вилкул несколько раз провел зажженной в храме Гроба Господня в Иерусалиме свечой себе по лицу. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Всегда мечтал побывать на схождении благодатного огня. Это одно из самых великих зримых проявлений истинности нашей Святой Православной веры. Молимся об Украине, о наших семьях и мире» — написал парламентарий.

Храм Гроба Господня расположен на том месте, где по преданию был распят, а затем воскрес Иисус Христос. Каждый год в нем проводится церемония схождения Благодатного огня.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Каждый год в канун Пасхи он сходит на свечи и лампаду Патриарха Святого града Иерусалима и всея Палестины в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Таинство происходит в Кувуклии — мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где, по преданию, был погребен Иисус Христос.