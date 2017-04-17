СК возбудил дело против похитителей российских волонтеров на Украине

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в связи с похищениями российских волонтеров на юго-востоке Украины. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 17 апреля.

В преступлениях, совершенных в период с 2014 по 2015 год, подозреваются сотрудники украинских силовых структур.

По данным СК, в апреле 2015 года вблизи поселка Еленовка Донецкой области Украины вооруженные лица захватили волонтеров российского Фонда помощи беженцам «Своих не бросаем», которые везли из Луганска гуманитарный груз: вещи и продукты питания.

Похищенных россиян насильно удерживали в подвальном помещении отдела УСБУ в Донецкой области. Сначала их обвинили по надуманному основанию в совершении преступлений, а затем обменяли на украинских военнослужащих, задержанных представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Также в Следственном комитете установили еще один эпизод похищения россиянина украинскими силовиками. 36-летнего мужчину в декабре 2014 года задержали на блокпосту, расположенном вблизи поселка Красный Партизан Донецкой области. Он приехал туда в качестве волонтера, но СБУ обвинила его в создании террористической группы. За это он был осужден, его освободили через два года, отметили в СК.

11 апреля Следственный комитет сообщил о расследовании уголовных дел против двух граждан России, воевавших в Донбассе в составе формирований «Правого сектора». Следователями были получены данные о причастности жителя Удмуртии Вячеслава Донгузова и жителя Архангельской области Вячеслава Ясева к деятельности экстремистской организации, запрещенной в России.