СКР возбудил дела против двух воевавших в Донбассе россиян

Против двух граждан России, воевавших в Донбассе в составе формирований «Правого сектора», возбуждены уголовные дела. Об этом «Интерфаксу» заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Получены достаточные данные, свидетельствующие о причастности жителя Удмуртии Вячеслава Донгузова и жителя Архангельской области Вячеслава Ясева, являющихся гражданами России, к деятельности экстремистской организации "Правый сектор", запрещенной решением Верховного суда на территории РФ», — заявила Петренко.

Дела, как пояснила Петренко, возбуждены по части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в экстремистской организации).

По данным следствия, Донгузов и Ясев в разное время выехали из России на Украину, где вступили в Добровольческий украинский корпус «Правого сектора» (ДУК ПС) и участвовали в боевых действиях на юго-востоке Украины.

В январе 2017 года СКР сообщил о возбуждении уголовных дел в отношении пятерых граждан России, вступивших в «Правый сектор», причем двое из них вошли в состав ДУК ПС и участвовали в боях в Донбассе.