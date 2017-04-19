Авиапассажирам первого класса сшили термонакидки и носки

Студия концептуального дизайна Audi Industrial Design в сотрудничестве с компанией Spiriant представили несколько коллекций аксессуаров для салонов первого класса. Новинки показали на выставке World Travel Catering and Onboard Services Expo. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 19 апреля.

Две коллекции — Smart Comfort и Relax & Recharge — предназначены для пассажиров. В них вошли маски для сна из материала softshell, которые также можно использовать в качестве головной повязки, специальные термонакидки, работающие от от USB-порта, и носки-тапочки.

Фото: пресс-служба Audi 1 /4

Для работников авиакомпаний создана коллекция Dine & Delight. В ней особое внимание уделено оптимизации работы бортпроводников. В линейку вошли модульные лотки с углублениями для посуды и стакан с крышкой. Эти инструменты, по словам производителей, смогут упростить обслуживание в будущем.