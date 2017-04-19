Найдена отличительная черта львов-людоедов

Ученые из Университета Вандербильта и Филдовского музея естественной истории выяснили причину появления львов-людоедов из Цаво. Так называют двух хищников, которые в 1989 году убили и съели несколько десятков человек, участвовавших в строительстве железной дороги через реку Цаво в Кении. По словам исследователей, львы предпочитали человеческое мясо из-за проблем с зубами. Статья зоологов опубликована в журнале Scientific Reports.

Львы-людоеды были убиты британским военным и охотником Джоном Генри Паттерсоном, который руководил строительством моста. Позднее он написал книгу «Людоеды из Цаво», в которой упоминал, что сам слышал хруст костей жертв хищников. Считалось, что животные стали охотиться на людей из-за засухи, которая уменьшила кормовую базу львов. Однако изучение оставшихся от хищников зубов показало, что это не так.

Ученые полагают, что Паттерсон приукрасил действительность, когда писал о хрусте костей. Дело в том, что на зубах не было признаков износа, характерных для тех животных, что грызут твердые и жесткие ткани. Это значило, что людоеды ограничивались только мягким мясом.

Причиной необычного поведения львов оказался зубной абсцесс, который не позволял им охотиться на крупных животных — антилоп или зебр. Люди были более легкой и доступной добычей.

По словам исследователей, когда хищник в результате болезни или травмы не может убивать диких животных, существует опасность, что он начнет питаться человеческим мясом, чтобы не умереть от голода.