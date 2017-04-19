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В СБУ отчитались о предотвращении в Одессе акций протеста болгар

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Александр Ткачук
Александр Ткачук

В Одессе не допустили проведение запланированных на предпасхальные дни акций протеста представителей болгарской общины. Об этом в среду, 19 апреля, телеканалу «112 Украина» заявил руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Ткачук.

«13 апреля (...) планировалось проведение протеста якобы болгарского этнического нацменьшинства, проживающего в Одесском регионе», — сказал Ткачук. Он добавил. что на «фейковой демонстрации» предполагалось поставить вопрос о притеснении болгар на Украине. По словам представителя СБУ, организатор протестного мероприятия задержан, в Одессу он прибыл из Харькова.

Ткачук также сообщил, что финансирование акций болгар осуществлялось из Москвы. «Россия целенаправленно пытается создать картинку, что в Украине идут постоянные целенаправленные притеснения нацменьшинств, что не соответствует действительности», — подчеркнул он.

17 марта глава СБУ Василий Грицак обвинил Россию в попытке использовать различные этнические группы для создания на Украине автономий. По его словам, для достижения этих целей могут быть задействованы проживающие в стране венгры, болгары, гагаузы и русины.

В прошлом различные этнические группы неоднократно обращались к президенту Украины Петру Порошенко с просьбами о создании для них автономий. Подобные инициативы выдвигали гагаузы, представители болгарской диаспоры и польской общины, а также румыны Буковины.

Число таких просьб резко возросло после того, как Порошенко в июне 2016 года заявил, что признает право крымских татар на самоопределение — создание автономии — в составе государства. Он анонсировал изменения в конституции, касающиеся статуса Крыма — российской территории, нынешний статус которой оспаривается Киевом.

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