Глава СБУ поведал о попытке России развалить Украину руками гагаузов и русинов

Россия пытается использовать различные этнические группы для создания на Украине автономий, заявил глава СБУ Василий Грицак. Его слова приводит УНИАН.

«Российская сторона не оставляет идею федерализации Украины и для распространения автономных настроений пытается использовать этнические факторы на западе и юго-западе Украины», — сказал он.

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По словам Грицака, для достижения этих целей могут быть задействованы проживающие в стране венгры, болгары, гагаузы и русины. Глава СБУ также заверил, что спецслужбы будут противостоять подобным угрозам.

В прошлом различные этнические группы неоднократно обращались к президенту Украины Петру Порошенко с просьбами о создании для них автономий. Подобные инициативы выдвигали гагаузы, представители болгарской диаспоры и польской общины, а также румыны Буковины.

Число таких просьб резко возросло после того, как Порошенко в июне 2016 года заявил, что признает право крымских татар на самоопределение — создание автономии — в составе государства. Он анонсировал изменения в конституции, касающиеся статуса Крыма — российской территории, нынешний статус которой оспаривается Киевом.