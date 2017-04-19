Омбудсмен рассказала о своем отношении к детским татуировкам

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова заявила, что нанесение татуировок может быть опасно для здоровья детей. Ее слова в среду, 19 апреля, передает РИА Новости.

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Омбудсмен считает, что вопрос о том, можно ли делать татуировки детям, необходимо задавать врачам. «Давайте посоветуемся с докторами, насколько это безопасно и безвредно для детского организма? Боль, может, есть риск заражения — это вообще оправданно?» — сказала Кузнецова.

По ее мнению, вопросы воспитания ребенка в любом случае остаются в компетенции родителей. Она добавила, что «никогда бы не подумала сделать это со своими детьми».

Ранее пользователи сети начали активно обсуждать пост женщины, в котором она просила дать совет по поводу будущей татуировки ее сына. Мать сообщила, что хочет подарить ребенку рисунок на теле на его шестилетие. По ее словам, она отыскала «милые картинки на тему отношений матери и сына».