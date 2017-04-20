Ответственным за женскую обувь Geox стал мужчина

Новым креативным директором женской обуви итальянского бренда Geox стал Эрнесто Эспозито (Ernesto Esposito). Об этом сообщает Pambianconews. До этого он сотрудничал с такими брендами как Sergio Rossi, Bruno Magli, Marc Jacobs, Chloé и Louis Vuitton.

Кроме того, в фирме произошли и другие кадровые перестановки. Кресло генерального директора занял пришедший из Pirelli Грегорио Борго (Gregorio Borgo), а директором по маркетингу стал Андреа Тремолада (Andrea Tremolada).

Geox — итальянская компания, известный производитель обуви и одежды с использованием водонепроницаемых дышащих материалов. Фирма основана в 1995 году, ее головной офис располагается в Тревизо.

Летом 2016 года компания выпустила капсульную коллекцию обуви, созданную совместно с британским дизайнером Патриком Коксом. В нее вошли мужские лоферы с пряжками, ботинки-монки и кроссовки из черной, серой либо серебристой кожи.