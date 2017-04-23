Скотланд-Ярд задержал распылившего ядовитое вещество в клубе Лондона мужчину

Лондонская полиция задержала мужчину, распылившего ядовитое вещество в одном из ночных клубов города. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на Скотланд-Ярд.

«25-летний Артур Коллинз (Arthur Collins) был арестован в городе Рашден в графстве Нортгемптоншир вечером в субботу, 22 апреля», — говорится в заявлении правоохранительного ведомства.

Также там отмечается, что молодому человеку предъявлено обвинение в покушении на убийство. В полицейском отделении Лондона его возьмут под стражу.

Помимо него, ранее по подозрению в причастности к данному инциденту были арестованы еще три человека, двоих из них позднее отпустили, одному предъявили обвинения.

17 апреля злоумышленник распылил ядовитую субстанцию в ночном клубе Mangle E8 в Лондоне. Около 600 посетителей были эвакуированы. Девять пострадавших доставили в больницу, еще двое сами обратились за медпомощью.

Рано утром 16 апреля в клубе J&R Party Hall в городе Колумбус (штат Огайо, США) завязалась потасовка, неизвестный или группа лиц открыли огонь внутри заведения. В результате стрельбы пять женщин и четверо мужчин получили ранения различной степени тяжести.