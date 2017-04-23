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Врачи рассказали о состоянии раненного при атаке на приемную УФСБ в Хабаровске

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Хирурги провели две операции раненному при нападении на приемную УФСБ в Хабаровске, его состояние стабильно. Об этом сообщил РИА Новости главврач 1-й краевой клинической больницы Сергей Пудовиков.

«В субботу вечером пациенту сделали повторную операцию — у него выявили контузию кишки. Состояние тяжелое, но стабильное, пациент в сознании, разговаривает», — сообщил врач. Он добавил, что пока раненый находится под постоянным наблюдением в реанимации, вопрос о переводе его в обычную палату будет решаться в понедельник.

21 апреля житель Хабаровска Антон К. 1999 года рождения открыл стрельбу в приемной спецслужбы. Сотрудник ведомства и один из посетителей были убиты, еще один посетитель ранен. Нападавшего ликвидировали. До этой атаки подросток вместе с сообщниками совершил налет на местный тир. В результате был убит охранник, из хранилища были похищены 25 единиц оружия.

Сообщалось, что ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Позднее в Следственном комитете заявили, что не располагают данными, подтверждающими связь нападавшего с международными террористическими организациями. По их версии, преступление было совершено приверженцем неонацистских взглядов, исповедующим ненависть к людям иных национальностей.

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