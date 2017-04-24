Минэкономразвития захотело поднять Россию на 10 позиций в Doing Business

Минэкономразвития в 2017 году намерено вывести Россию на 30-е место в рейтинге Всемирного банка Doing Business. Об этом говорится в публичной декларации целей и задач ведомства на текущий год, сообщает Rambler News Service.

Для этого министерство намерено улучшить позиции в сфере строительства, подключения к электрическим сетям, регистрации предприятий и защиты миноритарных акционеров.

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В последнем рейтинге Doing Business Россия заняла 40-е место, расположившись между Болгарией и Венгрией и опередив такие государства, как Бельгия, Италия, Греция и Люксембург. Тройку лидеров составили Новая Зеландия, Сингапур и Дания.

В майских указах, которые Владимир Путин подписал в 2012 году, в начале своего третьего президентского срока, предусмотрено, что к 2015 году страна должна подняться в рейтинге Doing Business на 50-ю позицию, а в 2018-м — на 20-е место. За прошедшие годы Россия поднялась на 60 позиций.

В рейтинге Doing Business государства оцениваются по следующим критериям: открытие бизнеса, получение разрешений на строительство, подключение к энергосетям, регистрация собственности, доступ к кредитам, защита прав инвесторов, уплата налогов, трансграничная торговля, обеспечение соблюдения контрактов и урегулирование банкротств. В 2017 году список будет публиковаться в 15-й раз.