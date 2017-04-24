Футболист сборной Чехии покончил жизнь самоубийством

Защитник турецкого «Газиантеспора» и сборной Чехии по футболу Франтишек Райторал покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает BBC Sport.

31-летний игрок был найден мертвым в своем доме на юго-востоке турецкой провинции Газиантеп. Полицейские отправились туда после того, как Райторал в воскресенье, 23 апреля, без предупреждения пропустил тренировку «Газиантеспора» и не выходил на связь.

«Я не могу назвать причин его поступка. Франтишек был в хорошем настроении, я не замечал у него каких-то проблем», — заявил президент турецкой команды Ибрахим Халил.

Райторал перешел в «Газиантеспор» в 2016 году, до этого он семь лет защищал цвета чешской «Виктории», с которой четыре раза выиграл чемпионат страны. В составе сборной Чехии провел 14 встреч, участвовал в чемпионате Европы 2012 года.