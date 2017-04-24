В Госдепе США появился новый официальный представитель

В Государственном департаменте США сообщили о назначении нового официального представителя. Им стала бывший корреспондент Fox News Хизер Наурт (Heather Nauert). Об этом говорится в специальном коммюнике, доступном на сайте ведомства.

Как указывается в документе, у Наурт богатый опыт работы в СМИ. Она участвовала в освещении терактов 11 сентября 2001 года в США, работала в Ираке и в Судане.

«Ее давний интерес к международным делам станет бесценным подспорьем в деле донесения до американцев и мира приоритетов внешней политики администрации США», — говорится в сообщении для прессы.

До нового назначения 47-летняя Наурт работала ведущей утренней программы новостей Fox&Friends, одной из любимых передач американского президента Дональда Трампа. О возможном переходе журналистки на работу во внешнеполитическое ведомство сообщалось еще 5 марта.