Путин рассказал об уловках ретейлеров

Президент России Владимир Путин назвал уловкой требование ретейлеров к поставщикам забирать назад продукты с истекшим сроком годности, передает РИА Новости.

«Что касается требований представителей сетей к производителям забирать свой товар скоропортящийся, вообще продовольствие, особенно после того, как вышли сроки годности, — это одна из уловок торговых сетей. Их много: место на полке, плата за вход, там целый набор», — заявил российский лидер.

Он добавил, что сети приспосабливаются к законодательным новшествам, ограничивающим их условия для поставщиков товара, и придумывают новые правила для извлечения дополнительной прибыли.

«Я не уверен, что требования забрать товар, тем более просроченный, соответствуют действующему закону. На это нужно обратить внимание соответствующих контрольных организаций. И мы это сделаем», — сказал Путин.

18 апреля сообщалось, что Роспотребнадзор согласились с необходимостью внести в законодательство изменения, устанавливающие запрет на возврат производителю непроданного хлеба и других хлебобулочных изделий с истекшим сроком годности. Соответствующие комментарии содержатся в письме руководителя ведомства Анны Поповой на имя вице-спикера Госдумы, главы федеральной мониторинговой группы «Честная цена» Ирины Яровой.

В феврале 2017 года Российский союз пекарей попросил власти запретить магазинам возвращать производителям хлебопекарную продукцию. Потери отрасли из-за возврата ретейлерами нереализованной продукции, по оценкам организации, составляют десятки миллиардов рублей.