В сети возмутились желанием Рианны фотошопить британскую королеву

Американская певица Рианна опубликовала в своем Instagram четыре снимка, на которых голова британской королевы Елизаветы II прифотошоплена к телу исполнительницы в различных экстравагантных нарядах. На это обратило внимание издание The Independent.

Отредактированные фотографии были опубликованы в воскресенье, 23 апреля. Вероятно, таким образом певица решила запоздало поздравить Елизавету II с 91-м днем рождения, который прошел в пятницу.

#gucci UPDATE: Mumz said she won't too happy bout this post so I had to edit *insert appropriate Gucci Mane lyrics here* A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Apr 22, 2017 at 9:37am PDT

За выходные снимки приобрели вирусную популярность, каждая публикация набрала около 70-800 тысяч лайков.

Но в комментариях многие осудили Рианну и обвинили ее в неуважении к британской королеве. Некоторые констатировали, что ее творения отвратительны и неуместны и ей должно быть стыдно за свои публикации.

be humble. A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Apr 22, 2017 at 9:24am PDT

«Я не англичанин и не британец, но мне эти снимки кажутся неуместными. Это как если бы кто-то отфотошопил фото моей бабушки. Абсолютная безвкусица», — написал один из юзеров.

Многие посоветовали Рианне больше не экспериментировать с фотошопом и продолжать публиковать фотографии с собственным лицом.

В декабре 2016 года сотрудники американского издания Mashable обратили внимание на заполонившие Instagram снимки, на которых с помощью фотошопа совмещены фото избранного президента США Дональда Трампа и королевы Великобритании Елизаветы II. Журналисты отмечали, что снимки вышли ужасающими.