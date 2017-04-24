ООН позволила Саудовской Аравии заняться защитой прав женщин

Организация Объединенных Наций избрала Саудовскую Аравию в комиссию по правам женщин. Об этом сообщает The Independent.

Теперь представитель королевства будет среди своих коллег из 45 государств заниматься «продвижением прав женщин, фиксацией объективных фактов об их жизни по всему миру, и определением глобальных стандартов равноправия полов и расширения женских возможностей».

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14 марта стало известно, что в королевстве начал работу собственный совет по правам женщин — при этом на церемонии, посвященной началу работы объединения, самих женщин не было — они контактировали с мужчинами с помощью видеосвязи.

В Саудовской Аравии действует программа по увеличению числа женщин на рынке труда — сейчас работают лишь 22 процента из них, в то время как в 2030 году планируется трудоустроить треть от их общего числа.