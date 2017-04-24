Косачев обозначил три угрозы современному миру

Для современного мира в настоящее время существует три угрозы — три идеологических фундаментализма: исламистский, олицетворяемый ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ), псевдокоммунистический в лице КНДР и либерально-глобализаторский, исходящий от определенной части элит стран Запада. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, передает газета «Известия».

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К реальным угрозам, считает сенатор, как и в XX веке, нужно относить не явления, а идеологии. «Такие, в основе которых лежат агрессивно-фундаменталистские версии, претендующие на обладание абсолютной и "единственно верной" истиной», — отметил он.

«Они, конечно же, неравнозначны по масштабу и идеологическим корням, однако у них много общего: каждый прибегает к шантажу, к угрозам и применению силы, к визуальным и медийным эффектам, опираясь на зомбированных активистов, готовых ради идеи на все», — пояснил Косачев.

По мнению сенатора, России в сложившейся ситуации необходимо «поддерживать прагматичный диалог, не ввязываться в идеологические дискуссии» с политическими партнерами и продолжать «встраиваться в многополярный мир в качестве равноправного и уважающего другие народы участника».

21 апреля в Госдуму был внесен законопроект, позволяющий отменять решение о предоставлении российского гражданства за террористическую деятельность.