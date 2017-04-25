Украинский постный борщ подорожал

За вторую декаду апреля (с 10-го по 20-е число) цены на основные овощи борщевого набора на Украине существенно подскочили. В целом подорожание составило 31,5 процента, сообщает Украинская аграрная конфедерация, приводя данные мониторинга Госстата.

Больше всего за указанный период времени выросла цена капусты — на 57,6 процента, составив 6,65 гривны за килограмм (почти 14 рублей). Стоимость моркови подскочила на 43,1 процента, до 6,77 гривны за килограмм (14,2 рубля), а лук — на 36,1 процента (до 5,28 гривны, или 11 рублей).

Свекла подорожала на 23,8 процента (до 5,25 гривны), картофель — на 7,8 процента (до 6,80 гривны за килограмм).

«Вверх цены на рынке плодоовощной продукции толкает довольно непростая ситуация — к сокращению запасов продукции из-за сезонности в середине апреля добавились и неблагоприятные погодные условия, заметно усложнив логистику и сделав поставки овощей на рынки нестабильными», — отмечают аналитики.

РИА Новости в Украинской аграрной конфедерации сообщили, что в апреле овощи из борщевого набора подорожали на 38 процентов по сравнению с ценами на конец марта. Во второй декаде апреля скачок был наиболее стремительным.

На Украине о динамике цен судят именно по борщевому набору, который стал зеркалом минимального семейного бюджета.