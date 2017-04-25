Совет Евросоюза окончательно утвердил отмену роуминга с 15 июня

Совет ЕС подтвердил во вторник, 25 мая, отмену роуминга для европейцев, передает «Интерфакс» со ссылкой на коммюнике законодательного органа.

В документе говорится, что с 15 июня пользователи мобильной связи, путешествующие в другие страны ЕС, смогут звонить, отправлять текстовые сообщения или производить поиск в сети без уплаты каких-либо дополнительных сборов.

Агентство отмечает, что во вторник совет принял правовой акт, ограничивающий размеры взаимных расчетов провайдеров мобильной связи на всем пространстве ЕС — последний документ на пути к отмене роуминга.

«Когда европейцы поедут в летний отпуск, они смогут воспользоваться свободой мобильной связи и интернетом за границей, как у себя дома», — заявил по этому поводу министр Эммануэль Маллиа.

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Бесплатный роуминг после 15 июня 2017 года также появится в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии, не входящих в Евросоюз.

В октябре 2015 года Европарламент одобрил отмену роуминга внутри ЕС с лета 2017 года. Кроме того, с 30 апреля 2016 года, согласно постановлению европейских законодателей, стоимость роуминга и мобильного интернета существенно снизилась.

Однако европарламентарии пошли на компромисс с сотовыми операторами, разрешив им устанавливать рамки продолжительности телефонных разговоров и максимальное количество SMS по самому дешевому тарифу. Кроме того, депутаты законодательно закрепили равенство доступа к интернету.

