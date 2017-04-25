Белый мужчина раскритиковал белых мужчин от лица чернокожей женщины

Главный редактор южноафриканского сайта The Huffington Post уволилась после того, как в интернет-газете была опубликована колонка под названием «Может, пора отказать белым мужчинам в праве голоса», которую якобы написала темнокожая журналистка. Об этом сообщает Quartz.

Скандал разгорелся после того, как журналисты решили проверить личность автора материала. Колонку написала некая Шелли Гарланд (Shelley Garland), магистр по специальности «Философия». Но репортеры узнали, что такого человека не существует, а автором статьи оказался белый мужчина по имени Мариус Рудт (Marius Roodt).

Публикация заведомо ложной информации от лица несуществующей женщины стала темой для обсуждения всех местных журналистов.

Издание отмечает, что в его тексте содержалось много ошибочных фактов: к примеру, автор утверждал, что до 90 процентов земли в Южной Африке принадлежат белым мужчинам. Колумнист предложил отобрать у них право голоса, чтобы покончить с «белым превосходством».

Через несколько дней после публикации колонка была удалена, но сохранилась в архиве. Главный редактор сайта Верашни Пиллей (Verashni Pillay) была вынуждена покинуть пост после скандала.

Рудт объяснил, что таким образом хотел показать масштаб проблемы с фактчекингом в южноафриканских СМИ. При этом он извинился за то, что его колонка привела к увольнению главреда.

В апреле главный редактор мексиканской газеты El Norte Оскар Канту Мургуйя принял решение закрыть издание из-за убийств журналистов в стране. По словам главреда, для честных журналистов в стране не существует никаких гарантий безопасности, а убийцы репортеров остаются безнаказанными.