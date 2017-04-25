Том Харди поймал угонщика мопеда в Лондоне

Британский актер Том Харди самостоятельно задержал молодого человека, попавшего в аварию на угнанном мопеде. Об этом пишет The Sun.

О произошедшем газете рассказал очевидец Арун Пуллен (Arun Pullen). Харди устроил погоню за угонщиком, который вместе с другом врезался в автомобиль Mercedes и попытался скрыться с места ДТП. Собеседник издания заявил, что актер срезал путь через его задний двор, пытаясь догнать подростка, который, по словам свидетеля инцидента, выглядел шокированным.

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«Том Харди — определенно не тот человек, с которым стоит сталкиваться. Мне кажется, он даже проверил документы парня, пока полиция не приехала», — отметил Пуллен.

Инцидент произошел в Ричмонде, на юго-западе столицы Великобритании, где проживает актер. Полиция предъявила обвинения в воровстве обоим подозреваемым.

Том Харди снялся в таких фильмах, как «Безумный Макс: Дорога ярости», «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Воин», «Выживший» и «Рок-н-рольщик», а также в сериале «Табу».