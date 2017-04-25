Миронов направил «детей войны» в Германию за денежными компенсациями

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил российским «детям войны» обратиться за денежными компенсациями за свое разрушенное детство в Германию. Об этом политик заявил в интервью «России 24».

«У нас около 12 миллионов "детей войны". Они лишились детства по чьей вине? По вине фашистской Германии. Так не нужно ли сегодня Германии заплатить нашим гражданам за потерянное детство?» — задается вопросом Миронов. По его словам, такие примеры уже есть в мировой практике.

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«Узники концлагерей в свое время получили компенсацию, "дети войны" в Израиле добились именно такого от Германии», — напомнил Миронов. Он подчеркнул, что это вынужденная мера в ситуации, когда российское государство говорит, что денег нет. Миронов заявил, что его партия готовит законопроект, гарантирующий гражданам бесплатную юридическую помощь в подаче подобных исков.

В январе 2017 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в стране нет финансовых возможностей для реализации поддержки «детей войны». «Мы не хотим невыполненных обещаний», — сказала Матвиенко.