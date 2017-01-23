Матвиенко рассказала об отсутствии денег на «детей войны»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что так называемый «законопроект о детях войны» отложен, поскольку для его реализации нет финансовых возможностей. Ее слова в понедельник, 23 января, передает «Интерфакс».

«Мы не хотим невыполненных обещаний», — сказала Матвиенко, добавив, что к законопроекту можно будет вернуться, пережив сложное время.

При этом, по словам спикера Совфеда, ныне действующие социальные обязательства федерального и регионального бюджетов для различных слоев населения остаются в силе.

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20 января при рассмотрении в первом чтении Госдума отклонила законопроект «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, пострадавших в период Великой Отечественной войны». Документ касается тех, кому на момент окончания Великой Отечественной войны было менее 18 лет. Законопроектом, в частности, предлагается ежемесячно выплачивать «детям войны» одну тысячу рублей и компенсировать им 25 процентов расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

В тот же день Госдума при первом чтении отклонила законопроект «О детях войны», внесенный Государственным советом Республики Татарстан. Депутаты предлагали закрепить за носителями этого статуса право на ежемесячную денежную выплату, на ежегодную диспансеризацию в медучреждениях, компенсацию проезда железнодорожным, воздушным или водным транспортом к месту гибели или захоронения родителей.